Женщина угнала такси после отказа водителя заняться с ней сексом

Мужчина отвез даму до отеля, где она предложила ему уединиться.

В Таиланде обиженная женщина угнала у таксиста машину. Как сообщает издание The Thaiger, перед этим мужчина отказал ей в интимной близости.

По информации СМИ, 38-летняя местная жительница Джират вызвала такси из Бангкока до провинции и обратно. Когда таксист привез ее в отель по второму адресу, она вдруг предложила ему заняться сексом, однако тот отказался.

На следующий день мужчина приехал за ней к этой же гостинице, чтобы отвезти обратно в Бангкок. Он сделал остановку в пути, чтобы сходить в туалет на заправке — в этот момент обиженная пассажирка решила отомстить.

Выйдя на улицу, таксист не обнаружил ни женщины, ни машины. Он сразу сообщил в полицию об угоне автомобиля, и найти злоумышленницу удалось оперативно — теперь ей грозит штраф или до пяти лет заключения.

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