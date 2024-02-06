В суданском Омдурмане задержали офицеров за подготовку госпереворота

Операция в отношении тех, кто собирается сместить власть, продолжается.

Разведчики армии Судана задержали нескольких офицеров по обвинению в подготовке государственного переворота. Об этом сообщает Al Sudani, ссылаясь на источники.

Эти офицеры служат в оперативном управлении в суданском городе Омдурман. Среди них есть полковник, подполковник и майор.

При этом разведка ищет генерала армии Судана, имя которого не называется. Его тоже собираются задержать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия ЦАР при поддержке российских сил отразила атаку боевиков из Судана. В посольстве России в Банги подтвердили эту информацию.