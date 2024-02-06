На выставке NAIS представят отечественные технологии будущего для бесперебойной работы авиаотрасли. Сегодня и завтра в Крокус Экспо в Москве проходит Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации.

На ней будут представлены различное российское специальное оборудование, а также технологии для продвижения инноваций аэропортовой инфраструктуры.

Ожидается, что свои разработки в технологиях и технике представят более 110 компаний из Белорусии, Ирана, Китая и 13 регионов РФ. Спектр разнообразен, в него входят проекты: от рамок безопасности до быстровозводимых конструкций и даже от от технического освещения до дронов.

Министерство транспорта России подчеркнули, что в 2023 году пассажиропоток продолжил свое восстановление. Авиакомпании из РФ перевезли 105 миллионов человек, и это аж на 10% больше, чем в 2022-м.

Отдельное внимание будет уделяться новинкам в сфере производства беспилотников. Участники выставки смогут разобраться в самых последних достижениях в научно-исследовательских работах, а также в различных способах ведения борьбы с дронами.

В то же самое время, в конце 2023-го Росавиация впервые в истории российской гражданской авиации выдала сертификаты летной годности для беспилотных гражданских воздушных судов (БВС) весом от 30 кг. Все необходимые документы были получены на два сельскохозяйственных беспилотника.

Фокус выставки стоит на импортонезависимости и новых уникальных разработках для эффективности инфраструктуры.