Такер Карлсон заявил о предстоящем интервью с Владимиром Путиным
В настоящее время американский журналист находится в Москве.
Фото: REUTERS / Caitlin O’Hara / File Photo
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Американский журналист Такер Карлсон в скором времени возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X (прежнее название Twitter).
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Такер Карлсон — один из самых известных американских журналистов и бывший телеведущий Fox News — неожиданно для всех прибыл в Россию. Уже несколько дней он находится в Москве. Недавно его авто с оборудованием заметили заезжающим на территорию администрации президента России.
«Сегодня мы в Москве, чтобы записать интервью с президентом России Владимиром Путиным, скоро мы этим займемся», — заявил Карлсон в видеообращении, указав, что Белый дом пытался дважды сорвать его планы.
Он отметил, что большинство американцев не в курсе, что именно происходит в России и на Украине, поэтому считает своим журналистским долгом взять интервью у российского лидера. Такер подчеркнул, что его сограждане имеют полное право знать правду о конфликте, «в который вовлечены».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Такер Карлсон обвинил администрацию Джо Байдена в подрыве газопровода «Северный поток».
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