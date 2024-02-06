Такер Карлсон заявил о предстоящем интервью с Владимиром Путиным

Американский журналист Такер Карлсон в скором времени возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X (прежнее название Twitter).

Такер Карлсон — один из самых известных американских журналистов и бывший телеведущий Fox News — неожиданно для всех прибыл в Россию. Уже несколько дней он находится в Москве. Недавно его авто с оборудованием заметили заезжающим на территорию администрации президента России.

«Сегодня мы в Москве, чтобы записать интервью с президентом России Владимиром Путиным, скоро мы этим займемся», — заявил Карлсон в видеообращении, указав, что Белый дом пытался дважды сорвать его планы.

Он отметил, что большинство американцев не в курсе, что именно происходит в России и на Украине, поэтому считает своим журналистским долгом взять интервью у российского лидера. Такер подчеркнул, что его сограждане имеют полное право знать правду о конфликте, «в который вовлечены».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Такер Карлсон обвинил администрацию Джо Байдена в подрыве газопровода «Северный поток».