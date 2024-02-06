Такер Карлсон заявил о предстоящем интервью с Владимиром Путиным

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 4 637 0

В настоящее время американский журналист находится в Москве.

Такер Карлсон заявил о предстоящем интервью с Владимиром Путиным

Фото: REUTERS / Caitlin O’Hara / File Photo

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Американский журналист Такер Карлсон в скором времени возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X (прежнее название Twitter).

Читайте также

«Тролль Зеленский, коррупция и фиаско США на Украине»: скандальные высказывания Такера Карлсона

Такер Карлсон — один из самых известных американских журналистов и бывший телеведущий Fox News — неожиданно для всех прибыл в Россию. Уже несколько дней он находится в Москве. Недавно его авто с оборудованием заметили заезжающим на территорию администрации президента России.

«Сегодня мы в Москве, чтобы записать интервью с президентом России Владимиром Путиным, скоро мы этим займемся», — заявил Карлсон в видеообращении, указав, что Белый дом пытался дважды сорвать его планы.

Он отметил, что большинство американцев не в курсе, что именно происходит в России и на Украине, поэтому считает своим журналистским долгом взять интервью у российского лидера. Такер подчеркнул, что его сограждане имеют полное право знать правду о конфликте, «в который вовлечены».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Такер Карлсон обвинил администрацию Джо Байдена в подрыве газопровода «Северный поток». 

-3° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.68
-0.56 97.44
-0.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:29
Такер Карлсон заявил о желании посетить Сибирь и Петербург
23:12
С кем? Журналист Такер Карлсон отшутился, отвечая на вопрос об интервью с Путиным
23:04
В РФ выступили против продажи алкоголя пассажирам внутренних авиарейсов
22:41
Журналист Такер Карлсон рассказал, где можно будет посмотреть интервью с Путиным
22:30
Компенсации быть: сколько Wildberries выплатила продавцам после пожара в Шушарах
22:10
«Болезнь пожилых»: онколог оценил шансы Карла III на выздоровление

Сейчас читают

Как приструнить начальников, которые не дают нормально пообедать
Часть VPN в России с 1 марта заблокируют
Юристам Блиновской дали месяц на изучение 28 томов уголовного дела
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса