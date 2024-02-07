В Киеве заявили об отключении света в одном из районов на фоне взрывов

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в некоторых регионах страны и работе воздушной тревоги. При этом от Минобороны РФ никакой информации не поступало.

Аварийное отключение света произошло в Днепропетровском районе Киева. Об этом на фоне воздушной тревоги и взрывов сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК в Telegram-канале.

«Часть жителей осталась без электроснабжения», — говорится в заявлении.

В компании заверили, что выявят причины отключения и света и восстановят электроснабжение, как только позволит ситуация.

В среду, 7 февраля, украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Черкасской областях. Подтвердил информацию и мэр Киева Виталий Кличко. В этой связи, по его словам, в области работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Сообщалось и о воздушной тревоге в Днепропетровской, Одесской, Полставской и Сумской областях.

При этом официльной информации от Минобороны РФ пока не поступало.

Читайте также СМИ сообщили о мощных взрывах в разных регионах Украины

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности — теракт на Крымском мосту.

После того как ВСУ ударили по центру Белгорода перед Новым 2024 годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что восточные подразделения группировки войск РФ нанесли удары по трем бригадами украинской армии, включая первую президентскую нацгвардию.