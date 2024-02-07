«Будет эпичным»: сколько длится интервью Карлсона с Путиным

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 194 0

Интервью Карлсона с Путиным длится два часа

«Будет эпичным»: сколько длится интервью Карлсона с Путиным

Фото: Reuters / CAITLIN O'HARA

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Друг американского журналиста узнал подробности.

Американский журналист Алекс Джонс выложил видео на своей странице в социальной сети Х, в котором рассказал, что пообщался с телеведущим Такером Карлсоном о подробностях интервью с российским лидером. Джонс сообщил, что интервью с Владимиром Путиным длилось два часа и получилось эпичным.

«Ему действительно удалось записать полное интервью с Путиным. Я скажу ему это, когда встретимся лично, что они, американцы, действительно боятся тебя, Такер, потому что ты — народный герой во всем мире, не только здесь»,— гордо сообщил Алекс Джонс.

Кроме того, он также раскрыл отношение Такера к России — он искренне потрясен тем, какие хорошие в нашей стране проживают люди, а также, какое красивое у нас государством. По словам Карлсона, он впервые видит такой хороший народ, как в Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как Такер Карлсон объяснил свое желание взять интервью у Путина. Американский журналист отметил, что многие его соотечественники не знают истинные причины происходящих в мире событий, в том числе на Украине.

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