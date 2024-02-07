Совфед одобрил законопроект о конфискации имущества за фейки об армии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 25 0

Следующий этап — подписание документа президентом.

Совфед одобрил законопроект о конфискации имущества за фейки об армии

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Сенаторы единогласно добрили законопроект о конфискации имущества за фейки об армии России и призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Решение принято на заседании 7 февраля.

Документ вносит изменения в статью 104.1 УК России и расширяет перечень преступлений, по которым возможна конфискация имущества. К ним отнесли не только фейки об армии РФ, но и ст. 280.4 «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Речь идет о преступлениях, совершенных в корыстных целях.

Разработали законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о ВС России в середине января. Согласно документу, под конфискацию подпадают деньги, ценности или другое имущество, которое нарушитель использует для финансирования преступной деятельности против безопасности России.

Документ вступит в силу после подписания его президентом России Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что конкретно в России будут отбирать имущество и кого это коснется.

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