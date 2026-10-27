Стубб рассказал, кто учувствовал в подготовке телефонного разговора с Путиным

Стубб: подготовка разговора с Путиным проходила при участии Украины и США

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что подготовка телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным проходила совместно с Украиной и США. Об этом сообщил ТАСС.

«Телефонный разговор с Путиным готовился совместно с Украиной и США», — заявил Стубб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал конструктивным и прагматичным телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Стороны обсудили возобновление трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби, ситуацию в Балтийском море и Северной Европе, а также свободу судоходства. Путин заявил, что для достижения долгосрочного мира необходимо учитывать законные интересы России. Кроме того, российский лидер рассказал о начале гуманитарной операции в районе Алешек, которая, по его словам, проводится при посредничестве США в условиях временного режима тишины. По итогам беседы участники договорились продолжать прямые телефонные контакты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС