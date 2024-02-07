Болезненный укус: десятки регионов России вводят карантин из-за бешенства

Самый эффективный способ остановить распространение заболевания — вакцинация.

В России с начала года 27 регионов ввели карантин из-за вспышки бешенства. Наиболее сложная ситуация — в Волгоградской, Свердловской, Смоленской и Самарской областях. Как пишут «Известия», количество случаев заражения в январе уже превысило прошлогодние показатели.

Вирус бешенства очень опасен и обладает 100% летальностью. Поэтому ветеринары рекомендуют прививать и скот, и домашних питомцев. Эксперты считают, что острота проблемы снизится к апрелю, когда дикие животные — переносчики вируса — перестанут приходить за едой в населенные пункты.

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