Болезненный укус: десятки регионов России вводят карантин из-за бешенства

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В 27 регионах России ввели карантин из-за бешенства животных

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Самый эффективный способ остановить распространение заболевания — вакцинация.

В России с начала года 27 регионов ввели карантин из-за вспышки бешенства. Наиболее сложная ситуация — в Волгоградской, Свердловской, Смоленской и Самарской областях. Как пишут «Известия», количество случаев заражения в январе уже превысило прошлогодние показатели.

Вирус бешенства очень опасен и обладает 100% летальностью. Поэтому ветеринары рекомендуют прививать и скот, и домашних питомцев. Эксперты считают, что острота проблемы снизится к апрелю, когда дикие животные — переносчики вируса — перестанут приходить за едой в населенные пункты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли заразиться ВИЧ от кошки.

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