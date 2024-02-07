Алексей Гиричев освобожден от должности заместителя директора ФСИН

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Евгения Романова
Евгения Романова 18 0

Путин освободил генерала-лейтенанта Гиричева от должности замдиректора ФСИН

Алексей Гиричев освобожден от должности заместителя директора ФСИН

Фото: Сайт УФСИН России по Владимирской области 33.fsin.gov.ru

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На этот пост он был назначен в марте 2023 года.

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении генерал-лейтенанта внутренней службы Алексея Гиричева от должности замдиректора ФСИН России. Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить <…> Гиричева Алексея Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в указе.

Соответствующий документ вступает в силу со дня его подписания. Пока неизвестно, кто займет место Гиричева.

Алексей Иванович начинал работать с должности младшего инспектора следственного изолятора. Старт его карьеры начался в 1996 году. Спустя 15 лет уже вступил в более высокую должность: в феврале 2011 года возглавил управление собственной безопасности ГУ ФСИН России по Прибайкалью. Затем Гиричев в 2015 году был назначен на должность заместителя начальника этого территориального органа.

В 2016 году Гиричев стал первым заместителем начальника иркутского ГУ ФСИН, а в феврале 2018-го занял пост врио начальника ГУ ФСИН по Иркутской области. В марте 2023-го Путин назначил его заместителем директора ФСИН. За годы службы Гиричев несколько раз получал ведомственные награды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин освободил от должности первого замдиректора Росфинмониторинга Юрия Короткого.

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