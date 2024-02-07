«На уровне Генштаба»: СБУ готовилась к бунту после отставки главкома ВСУ Залужного

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 58 0

«Украинская правда»: СБУ готовилась к беспорядкам в связи с отставкой Залужного

«На уровне Генштаба»: СБУ готовилась к бунту после отставки главкома ВСУ Залужного

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Владимир Зеленский собирался объявить об увольнении своего, как считается, главного политического конкурента. Однако в последний момент передумал.

СБУ готовилась к беспорядкам в столице Украины, как глава Владимир Зеленский объявил об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Как сообщает «Украинская правда», личный состав был предупрежден заранее.

Ожидалось, что глава киевского режима объявит о своих кадровых решениях 2 февраля 2024 года. Помимо Залужного, свое место должен был потерять начальник Генштаба армии Сергей Шаптала.

«В тот день, по данным УП, в Службе безопасности Украины предупредили работников быть готовыми к возможным беспорядкам в Киеве», — пишут украинские СМИ, ссылаясь на собственные источники.

Однако официального заявления Зеленского не последовало, а сама история с отставкой Залужного начала затягиваться и обрастать подробностями.

«Наблюдаются проблемы с принятием важных решений и на уровне Генштаба, и на уровне низшего командования. Армия не знает, выполнять ли команды людей, чей статус сейчас подвешен, стоит ли слушать тех, кто пока главным не стал», — рассказывает источник, близкий к ситуации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Подоляк связал возможную отставку Залужного со стагнацией ВСУ на фронте.

-7° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.68
-0.56 97.44
-0.79
Это будет легендарно: Плутон открыл для России золотую эпоху с 2024 по 20...

Последние новости

17:45
Новая эпоха: в Азербайджане проходят внеочередные выборы президента
17:41
«Эскалационная динамика»: зачем США ядерное оружие в Британии
17:27
Семь реактивных снарядов РСЗО «Вампир» сбили над Белгородской областью
17:25
Вплоть до инсульта: почему опасно пить аспирин без назначения врача
17:07
«Подчеркну»: Путин назвал важным недопущение сильного роста цен на авиабилеты
17:06
«Фантастический косяк»: Борис Надеждин признал брак в подписях

Сейчас читают

В спину бросали камни, а она родила в 45: тайна позднего материнства Орловой
Зачем нужен Милей: чтобы стать диктатором и продать Аргентину американцам
«Прорыв информационной блокады Запада»: почему США так боятся интервью Карлсона с Путиным
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса