ВСУ атаковали Белгородскую область: есть пострадавшие

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 46 0

Гладков: в результате обстрелов ВСУ пострадали два жителя Белгородской области

ВСУ атаковали Белгородскую область: есть пострадавшие

Фото: Павел Колядин / ТАСС

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Украинцы обстреляли мирный приграничный регион 7 февраля, в среду.

В результате атаки украинских боевиков на Белгородскую область пострадали два местных жителя, один из них госпитализирован. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У одного мужчины баротравма, необходимая медицинская помощь ему оказана на месте, от госпитализации он отказался. Второго раненого бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода — у него осколочное ранение головы и контузия», — рассказывает Гладков в своем Telegram-канале.

От обстрела ВСУ повреждены два многоквартирных дома, 15 машин и территория одного из промышленных предприятий города. Оперативные службы на месте устраняют последствия случившегося.

По словам руководителя области, силы ПВО сбили в небе над регионом семь воздушных целей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по оборонным предприятиям Украины.

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