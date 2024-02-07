Находящийся в Москве Такер Карлсон «убежал» от журналистов на ужин

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 543 0

Американского журналиста заметили недалеко от отеля Four Seasons.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Находящегося в Москве американского журналиста Такера Карлсона заметили недалеко от отеля Four Seasons. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Российские журналисты тут же окружили коллегу из США. Однако Карлсон не стал отвечать на вопросы. Сказал лишь, что «должен ехать на ужин».

В этот же день, 7 февраля, американского журналиста заметили в одном из магазинов торговой сети «Ашан» и заведении фастфуда «Вкусно и точка».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Оно будет размещено в социальной сети X и на сайте журналиста TuckerCarlson.com.

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