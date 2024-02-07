Позитивные эмоции: большинство посетителей выставки «Россия» испытали гордость за страну

|
Алексей Панков
Алексей Панков 21 0

Большинство посетителей выставки «Россия» гордятся достижениями страны

Позитивные эмоции: большинство посетителей выставки «Россия» испытали гордость за страну

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Социологи огласили впечатляющие цифры по результатам проведенного опроса.

Представленные на выставке «Россия» в Москве достижения вызвали у 98% посетителей чувство гордости за свою страну. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного НИУ ВШЭ и ЭИСИ.

«Выставка способствует формированию у людей позитивных эмоций. Среди эмоций, связанных с посещением выставки, ровно половина респондентов упоминает радость. 46% называют главной эмоцией восторг, 39% испытывают гордость за страну или свой регион», — считают социологи.

Также они добавили, что 97% гостей почувствовали себя частью большой единой страны. Еще 95% опрошенных посетителей выставки выразили уверенность в завтрашнем дне.

Выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетители смогут увидеть экспозиции 89 регионов, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на выставке «Россия» открыли экспозицию в честь десятилетия Игр в Сочи.

-7° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.15
0.47 98.09
0.65
Это будет легендарно: Плутон открыл для России золотую эпоху с 2024 по 20...

Последние новости

23:54
В МИД сообщили о начале работы по организации конкурса «Интервидение»
23:37
«Это было потрясающе красиво»: беременная актриса Зоя Бербер вышла замуж
23:21
В ЕДДС Ижевска объяснили огненный взрыв за городом
23:08
Умер актер из «Белой мглы» Энвер Аннакулиев
23:01
Позитивные эмоции: большинство посетителей выставки «Россия» испытали гордость за страну
22:52
Средства ПВО сбили еще пять реактивных снарядов РСЗО «Вампир» над Белгородской областью

Сейчас читают

В спину бросали камни, а она родила в 45: тайна позднего материнства Орловой
Зачем нужен Милей: чтобы стать диктатором и продать Аргентину американцам
«Переобувается в воздухе»: почему президент Польши меняет отношение к Украине
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса