Экспозицию в честь десятилетия Игр в Сочи открыли на выставке «Россия»
На Олимпиаде в 2014 году российской сборной удалось завоевать рекордное число медалей.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Чалабов; 5-tv.ru
Рекордное число наград, новейшая инфраструктура и допинговый скандал. Ровно десять лет назад в России стартовали Зимние Олимпийские игры, по итогам которых российская сборная заняла первое место в медальном зачете. Но это не единственная наша победа в Сочи.
Настоящий подвиг совершили и строители, которые создали уникальный олимпийский парк. Его объекты успешно эксплуатируются и сейчас. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат о наследии, оставшемся после Зимних игр-2014.
Под град аплодисментов на ВДНХ создают зимнюю аллею славы в честь десятилетия со дня Олимпийских игр в Сочи. Фанаты и болельщики не упускают возможности сфотографироваться с олимпийцами.
«Мы были на разных Олимпиадах, но такого, как мы увидели в Сочи, мы не увидим никогда», — заявил олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков.
Наши чемпионы делятся воспоминаниями: о грандиозной церемонии открытии и о том, как эффектно и иронично мы обыграли нераскрывшееся олимпийское кольцо, превратив техническую неполадку в изюминку, о том, как настраивались перед выступлениями, как волновались сами, и как переживали соперники.
«У нас же раздевалки под трибунами находятся, и вот когда ты сидишь и слушаешь, что творится на трибунах, а там буквально штукатурка падает, и напротив сидят соперники твои, у которых глаза вообще полны страха», — вспоминает олимпийская чемпионка Екатерина Боброва.
В самом Сочи тем временем приветствуют факелоносцев, как и десять лет назад.
«Олимпийский огонь в своих сердцах сохранили тысячи горожан, и вот сегодня все они — волонтеры. Те, кто участвовал, зрители, сочинцы спустя десять лет вновь встречают его на центральном вокзале города Сочи», — отметил Богат.
В юбилей Игр здесь даже на витринах кофеен сладости в виде импровизированного факела.
Олимпиада подарила не только яркие эмоции и гордость за наших атлетов, но и новые дороги, спортивные объекты, курорты. Сочи расцвел и стал центром притяжения миллионов туристов. Модернизировать планируют и олимпийскую деревню: ее превратят в квартал Сигма — для самых талантливых.
«Самое что ни на есть наследие тех Игр — 16 корпусов олимпийской деревни, где раньше жили те, кто добывал золотые медали, а сейчас те, кто занимается наукой, студенты и аспиранты», — рассказал Богат.
После Олимпиады появилась первая федеральная территория — Сириус. В медиацентре, откуда тысячи журналистов со всего мира рассказывали об олимпиаде, теперь располагается самый молодой университет, который вскоре запустит экспериментальный IТ-специалитет.
«Мы готовим высококвалифицированные кадры для всей страны», — отметила директор научно-технологического университета «Сириус» Лилия Кирьянова.
И эти высококвалифицированные специалисты уже вносят свой вклад.
«Мы делаем препараты от редких заболеваний, например, от дистрофии Дюшенна, от легочно-артериальной гипертензии», — пояснила младший специалист-исследователь Анастасия Перменова.
«Уже в следующем году, 2025-м, эти технологии будут переданы компании-резиденту НТЦ „Сириус“, которая здесь, в Сириусе, наладит локальное производство», — добавил начальник лаборатории Роман Иванов.
Наука, искусство и спорт внутри олимпийских объектов тесно переплетены.
«Этот тренажер — не просто имитация. Он напичкан различными датчиками. Вот инфракрасные камеры — считывают движение. В самой доске считываются десятки параметров и, конечно, все эти данные помогут спортсмену на реальном склоне», — отметил корреспондент.
Виртуально можно прокатиться даже по настоящим трассам курорта Красная поляна. Отсюда олимпийская атмосфера, кажется, никуда и не уходила.
«Можно было утром погулять в олимпийском парке в шортах и футболке, допустим, а после обеда приехать и попасть в настоящую зиму», — поделился один из посетителей курорта.
И особенно приятно, что олимпийские объекты не стоят без дела, и были созданы с нуля не ради двух олимпийских недель, а ради будущего подрастающих спортсменов, художников и ученых со всей России.
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