Съемочная группа Такера Карлсона выселилась из отеля в Москве

Съемочная группа американского журналиста Такера Карлсона выселилась из столичного отеля Four Seasons. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как его команда погружает в черный минивэн кофры со своим рабочим оборудование, после чего покидают подземный паркинг отеля.

Как сообщает RT, самого журналиста недавно заметили в бизнес-зале аэропорта Шереметьево.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Оно будет размещено в социальной сети X и на сайте журналиста TuckerCarlson.com. Однако когда именно — неизвестно. По информации различных СМИ, интервью могут выложить уже 8 февраля.