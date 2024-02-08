Съемочная группа Такера Карлсона выселилась из отеля в Москве

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 33 0

По некоторым данным, самого журналиста недавно заметили в бизнес-зале аэропорта Шереметьево.

Фото, видео: Lynne Sladky / ТАСС; 5-tv.ru

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Съемочная группа американского журналиста Такера Карлсона выселилась из столичного отеля Four Seasons. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как его команда погружает в черный минивэн кофры со своим рабочим оборудование, после чего покидают подземный паркинг отеля.

Как сообщает RT, самого журналиста недавно заметили в бизнес-зале аэропорта Шереметьево.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Оно будет размещено в социальной сети X и на сайте журналиста TuckerCarlson.com. Однако когда именно — неизвестно. По информации различных СМИ, интервью могут выложить уже 8 февраля.

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