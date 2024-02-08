Российские производители преодолели «упаковочный» кризис

Россия локализовала упаковку почти для всех продуктов на фоне санкций
Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк
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В 2022 году Запад ввел санкции против РФ в отношении бумаги, картона и машин для печати.
В России удалось полностью локализовать производство упаковки для молочных продуктов и детского питания, наша страна преодолела кризис в этой индустрии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад «Адаптация молочной отрасли к влиянию санкций. Упаковка» агентства Milknews и Национального союза производителей молока (Союзмолоко).
«Основные участники рынка упаковки локализовали производство всех основных сырьевых компонентов, а объем выпуска полностью покрывает спрос», — говорится в публикации.
Отмечается, что каждый год в молочной индустрии фасуется 12,8 миллиона тонн продукции, для которой нужно 32,2 миллиона штук упаковок разного вида и состава.
«Упаковочный» кризис произошел в 2022 году из-за антироссийских санкций, введенных после начала СВО на Украине. В частности, в апреле Евросоюз запретил поставки в РФ типографической краски, бумаги, картона, пленки и машин для печати.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут разрешить есть продукты до оплаты в магазинах.
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