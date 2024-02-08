Российские производители преодолели «упаковочный» кризис

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Россия локализовала упаковку почти для всех продуктов на фоне санкций

Российские производители преодолели «упаковочный» кризис

Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

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В 2022 году Запад ввел санкции против РФ в отношении бумаги, картона и машин для печати.

В России удалось полностью локализовать производство упаковки для молочных продуктов и детского питания, наша страна преодолела кризис в этой индустрии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад «Адаптация молочной отрасли к влиянию санкций. Упаковка» агентства Milknews и Национального союза производителей молока (Союзмолоко).

«Основные участники рынка упаковки локализовали производство всех основных сырьевых компонентов, а объем выпуска полностью покрывает спрос», — говорится в публикации.

Отмечается, что каждый год в молочной индустрии фасуется 12,8 миллиона тонн продукции, для которой нужно 32,2 миллиона штук упаковок разного вида и состава.

«Упаковочный» кризис произошел в 2022 году из-за антироссийских санкций, введенных после начала СВО на Украине. В частности, в апреле Евросоюз запретил поставки в РФ типографической краски, бумаги, картона, пленки и машин для печати.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут разрешить есть продукты до оплаты в магазинах.

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