Не доходя до кассы: в России могут разрешить есть продукты до оплаты в магазинах

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В России могут разрешить есть продукты до оплаты в магазинах

Фото, видео: Эрик Романенко / ТАСС; 5-tv.ru

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Соответствующий законопроект в скором времени внесут в Госдуму.

В российских магазинах могут официально разрешить есть продукты до их оплаты на кассе. Такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму, выяснили «Известия».

Главное требование к товару, чтобы у него была упаковка и фиксированная цена. При этом весовых продуктов новая норма не касается. Сейчас в российском законодательстве нет четкой трактовки, можно ли раскрывать и пробовать товар до оплаты. Это часто приводит к конфликтам между работниками магазинов и покупателями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России выступили против продажи алкоголя пассажирам внутренних авиарейсов.

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