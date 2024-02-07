Не доходя до кассы: в России могут разрешить есть продукты до оплаты в магазинах
В России могут разрешить есть продукты до оплаты в магазинах
Фото, видео: Эрик Романенко / ТАСС; 5-tv.ru
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Соответствующий законопроект в скором времени внесут в Госдуму.
В российских магазинах могут официально разрешить есть продукты до их оплаты на кассе. Такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму, выяснили «Известия».
Главное требование к товару, чтобы у него была упаковка и фиксированная цена. При этом весовых продуктов новая норма не касается. Сейчас в российском законодательстве нет четкой трактовки, можно ли раскрывать и пробовать товар до оплаты. Это часто приводит к конфликтам между работниками магазинов и покупателями.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России выступили против продажи алкоголя пассажирам внутренних авиарейсов.
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