Суд в Ростове приговорил украинскую шпионку к десяти годам колонии

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 107 0

Женщина передавала СБУ данные о российских военных.

Суд в Ростове приговорил украинскую шпионку к десяти годам колонии

Фото: www.globallookpress.com / Arne Dedert

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Суд в Ростове приговорил украинскую шпионку к десяти годам лишения свободы. По данным регионального Управления ФСБ РФ, гражданка Украины проникла на территорию России по заданию СБУ.

В суде было доказано, что женщина передавала в Киев сведения о местах расположения российских войск, в том числе, систем ПВО, а также движении военной техники и личного состава.

Областной суд приговорил шпионку к колонии общего режима. Украинка полностью признала свою вину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что волгоградец задержан за поддержку ВСУ и призывы к насилию над россиянами.

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