А как же запрет? США закупили у России уран на рекордную сумму в 2023 году

Таким образом, РФ сохранила за собой лидирующие позиции.

В 2023 году США закупили у России уран на рекордную сумму — 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американских статистических служб.

Таким образом, за 12 месяцев прошлого года объем закупок российского урана Соединенными Штатами по сравнению с 2022-м вырос на 43% — Россия поставила 702 тонны урана. Таким образом РФ сохранила лидирующие позиции по стоимости поставок урана в США. На втором месте Германия, на третьем — Великобритания.

Предыдущий максимум по сумме закупок урана из России в США в миллиард долларов был зафиксирован 13 лет назад.

Стоит отметить, что в декабре 2023-го США ввели запрет на поставки урана, обогащенного в России, который продлится до 2040 года.

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