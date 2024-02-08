А как же запрет? США закупили у России уран на рекордную сумму в 2023 году

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 18 0

В 2023-м США закупили у России уран на рекордную сумму в 1,2 миллиарда долларов

А как же запрет? США закупили у России уран на рекордную сумму в 2023 году

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

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Таким образом, РФ сохранила за собой лидирующие позиции.

В 2023 году США закупили у России уран на рекордную сумму — 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американских статистических служб.

Таким образом, за 12 месяцев прошлого года объем закупок российского урана Соединенными Штатами по сравнению с 2022-м вырос на 43% — Россия поставила 702 тонны урана. Таким образом РФ сохранила лидирующие позиции по стоимости поставок урана в США. На втором месте Германия, на третьем — Великобритания.

Предыдущий максимум по сумме закупок урана из России в США в миллиард долларов был зафиксирован 13 лет назад.

Стоит отметить, что в декабре 2023-го США ввели запрет на поставки урана, обогащенного в России, который продлится до 2040 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Венгрия выступила против антироссийских санкций в сфере энергетики.

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