А как же запрет? США закупили у России уран на рекордную сумму в 2023 году

В 2023-м США закупили у России уран на рекордную сумму в 1,2 миллиарда долларов
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
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Таким образом, РФ сохранила за собой лидирующие позиции.
В 2023 году США закупили у России уран на рекордную сумму — 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американских статистических служб.
Таким образом, за 12 месяцев прошлого года объем закупок российского урана Соединенными Штатами по сравнению с 2022-м вырос на 43% — Россия поставила 702 тонны урана. Таким образом РФ сохранила лидирующие позиции по стоимости поставок урана в США. На втором месте Германия, на третьем — Великобритания.
Предыдущий максимум по сумме закупок урана из России в США в миллиард долларов был зафиксирован 13 лет назад.
Стоит отметить, что в декабре 2023-го США ввели запрет на поставки урана, обогащенного в России, который продлится до 2040 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Венгрия выступила против антироссийских санкций в сфере энергетики.
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