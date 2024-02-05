«Не видим смысла»: Венгрия против антироссийских санкций в сфере энергетики

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 28 0

Сийярто выступил против санкций в отношении России в сфере энергетики

«Не видим смысла»: Венгрия против антироссийских санкций в сфере энергетики

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Венгерская сторона считает провалившейся политику по ограничению деятельности России.

Венгрия выступает против санкций Евросоюза в отношении России, которые затрагивают энергетику и атомную промышленность. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Мы считаем, что санкционная политика провалилась, поэтому мы не видим смысла в принятии новых пакетов санкций», — изложил свою позицию Сийярто в разговоре с коллегой из Эстонии Маргусом Цахкной.

Венгерский министр добавил, что Будапешт не допустит карательных мер в отношении атомного сектора, которые также угрожают внешним отношениям Евросоюза.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что передвижение российских дипломатов могут ограничить в странах, где они аккредитованы. С такой идеей выступили в Евросоюзе во время разработки 13-го пакета санкций против России.

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«Не видим смысла»: Венгрия против антироссийских санкций в сфере энергетики

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