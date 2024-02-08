«Могу себе позволить»: Прохор Шаляпин раскрыл секрет своей стройности

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 26 0

Шаляпин считает, что не толстеет, потому что закупается едой в дорогих магазинах

«Могу себе позволить»: Прохор Шаляпин раскрыл секрет своей стройности

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Артист признался, что он любит вкусно поесть, в том числе за чужой счет. Чем же он питается, чтобы не навредить фигуре?

Певец Прохор Шаляпин много ест и при этом не толстеет. Он рассказал, в чем кроется его секрет, передает издание dni.ru.

Оказалось, что артист закупается только в дорогих продуктовых магазинах. Он убежден, что действительно качественную рыбу и мясо можно купить только за большие деньги, а люди, которые закупаются в дешевых местах, из-за этого и толстеют.

«Я могу себе это позволить, потому что живу для себя любимого. Но я знаю, что такие доходы и возможности есть далеко не у всех», — сказал Шаляпин.

Он отметил, что любит посещать дорогие рестораны, но не за свой счет. Дело в том, что у любителя женщин постарше есть знакомые, которые могут угостить его в элитных заведениях.

Также Шаляпин занимается спортом и отказывает себе в некоторых продуктах. Например, он не употребляет в пищу сливочное масло. Но, в остальном, полакомиться чем-то вкусным он очень любит, даже называет себя обжорой.

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