Умер один из основателей группы «Машина времени» Юрий Борзов

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 168 0

Артист получил травму головы.

Умер один из основателей группы «Машина времени» Юрий Борзов

Фото: Instagram* / yury_borzov_artist

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Скончался один из основателей рок-группы «Машина времени» Юрий Борзов. Об этом стало известно сайту 5-tv.ru. К артисту приехала скорая помощь из-за травмы головы. Барабанщик находился в заторможенном состоянии, его смерть констатировали примерно в девять часов утра.

Музыкант родился в 1953 году. Сначала он играл на барабанах в группе The Kids. Уже в 1969 он стал одним из создателей коллектива «Машина времени». Именно Борзов придумал название для группы. Он играл на барабанах в «Машине времени» до 1972 года, а потом ушел в коллектив «Ребята, которые начинают играть, когда полосатый гиппопотам пересекает реку Замбези», но через год этого объединения не стало.

Помимо музыки Борзов был талантливым художником. Артист часто рисовал обнаженных девушек, лошадей и птиц.

Он закончил МАРХИ (Московский архитектурный университет). Также артист был большим поклонником группы The Beatles.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что советский актер Энвер Аннакулиев умер в возрасте 68 лет.

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Умер один из основателей группы «Машина времени» Юрий Борзов

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