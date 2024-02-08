«Поблагодарил за два года»: Зеленский обсудил с Залужным обновление руководства ВСУ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 38 0

Зеленский обсудил с Залужным обновление руководства ВСУ

«Поблагодарил за два года»: Зеленский обсудил с Залужным обновление руководства ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine President's Office

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В Верховной раде утверждают, что Залужный освобожден от должности. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что встретился с главкомом ВСУ Валерием Залужным и обсудил с ним обновление руководства украинской армии.

«Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются ВСУ. Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве вооруженных сил Украины. Время для такого обновления — именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде», — написал Зеленский.

При этом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что Залужный уже официально освобожден от должности. Однако официального заявления об этом не было.

При этом прежде Зеленский признался, что размышляет о замене Залужного. Украинский лидер объяснил это тем, что стране «необходима перезагрузка и новое начало». Он отмечал, под вопросом стоит не только Залужный, но и управленческий аппарат страны в целом. Вероятно, вскоре станет известно о громких кадровых перестановках на Украине.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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