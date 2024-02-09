Законопроект о помощи Украине и Израилю прошел первое голосование в сенате США
Инициатива набрала необходимые 60 голосов.
Фото: © РИА Новости / Игорь Михалев
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Американские сенаторы по итогам процедурного голосования поддержал законопроект о внешней помощи Украине и Израилю без выделения средств на охрану границы. Об этом сообщает Reuters.
Сумма равна 95 миллиардам долларов. Проект набрал необходимые 60 голосов. Из этого следует, что законопроект будет дальше рассматриваться в сенате. Если документ одобрят, то он будет рассматриваться уже в палате представителей.
Руководство сената посчитало, что этот законопроект получит поддержку республиканской оппозиции в конгрессе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев приблизился к переломному моменту из-за Запада.
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