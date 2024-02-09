«Ответ будет»: в МИД оценили последствия 13-го пакета санкций против России

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 22 0

МИД: в случае принятие 13-го пакета санкций Россия предпримет ответные меры

«Ответ будет»: в МИД оценили последствия 13-го пакета санкций против России

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Евросоюз, по данным СМИ, планирует ввести очередные меры 24 февраля 2024 года.

Россия даст симметричный ответ на 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

По словам Глушко, в случае принятия европейским содружеством очередного пакета санкций Россия поступит в соответствии с его наполнением, которое будет внимательно изучено.

«Будут приняты соответствующие решения, которые будут предполагать, во-первых, меры по минимизации воздействия этих санкций, во-вторых, ответные меры, которые мы сочтем необходимыми», — подчеркнул заместитель главы МИД РФ в беседе с ТАСС.

Обсуждение принятия 13-го пакета санкций против России назначено на 24 февраля 2024 года. По некоторым данным, под новые ограничения могут попасть более 200 физических лиц и компаний из России, которые, по мнению стран ЕС, изготавливают оружие для РФ и снабжают ее важными технологиями и электроникой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что как западные санкции помогли экономике России.

-12° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
91.26
0.11 98.35
0.26
Поворотный момент: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля

Последние новости

12:36
«Оскорбит девушку»: психолог рассказала о самых неудачных подарках на 14 февраля
12:32
Роналду после проигрыша засунул себе в трусы клубный шарф соперника
12:31
«Ответ будет»: в МИД оценили последствия 13-го пакета санкций против России
12:15
Телеведущий Борис Корчевников отправился в зону СВО
12:13
В Кремле отреагировали на смену руководства ВСУ
11:57
Беспилотник атаковал Дзержинск Нижегородской области

Сейчас читают

Центробанк: Чаще всего жертвами кибермошенников становятся женщины 25–44 лет
Острые зубы и лекарства: врач назвал пять причин появления рака во рту
Доброе слово: что помогло Сафронову не потерять веру в выздоровление от рака
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса