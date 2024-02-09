«Ответ будет»: в МИД оценили последствия 13-го пакета санкций против России

МИД: в случае принятие 13-го пакета санкций Россия предпримет ответные меры
Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Евросоюз, по данным СМИ, планирует ввести очередные меры 24 февраля 2024 года.
Россия даст симметричный ответ на 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
По словам Глушко, в случае принятия европейским содружеством очередного пакета санкций Россия поступит в соответствии с его наполнением, которое будет внимательно изучено.
«Будут приняты соответствующие решения, которые будут предполагать, во-первых, меры по минимизации воздействия этих санкций, во-вторых, ответные меры, которые мы сочтем необходимыми», — подчеркнул заместитель главы МИД РФ в беседе с ТАСС.
Обсуждение принятия 13-го пакета санкций против России назначено на 24 февраля 2024 года. По некоторым данным, под новые ограничения могут попасть более 200 физических лиц и компаний из России, которые, по мнению стран ЕС, изготавливают оружие для РФ и снабжают ее важными технологиями и электроникой.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что как западные санкции помогли экономике России.
Читайте также
72%
0.11 98.35
0.26
Нашли ошибку?