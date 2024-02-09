Лыжница Фалеева завоевала первую золотую медаль Всероссийской зимней Спартакиады

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 23 0

Соревнования проходят с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, а также в Краснодарском и Красноярском крае.

Лыжница Фалеева завоевала первую золотую медаль Всероссийской зимней Спартакиады

Фото: © РИА Новости /Роман Кручинин

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Лыжница Анастасия Фалеева завоевала золото в женской спринтерской гонке классическим стилем на Всероссийской зимней спартакиаде сильнейших в Тюмени. Как сообщает ТАСС, 23-летняя спортсменка из Тулы преодолела дистанцию на 46,49 секунды.

Серебро в соревнованиях досталось олимпийской чемпионке Веронике Степановой, которая пришла к финишу с отставанием 0,83 секунды. Тройку призеров замкнула Дарья Нерпяева с отставанием в 2,96 секунды.

Соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, а также в Краснодарском и Красноярском крае.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что экспозицию в честь десятилетия Игр в Сочи открыли на выставке «Россия».

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