«Я в больнице»: актрису Чипиженко срочно госпитализировали

У нее поражены легкие на 40%.

Актриса Ирина Чипиженко госпитализирована в Москве с воспалением легких. Об этом она сама рассказала 5-tv.ru в по телефону.

По ее словам, легкие поражены на 40%. Ее экстренно увезли лечиться в больницу. Прогнозы у врачей благоприятные.

Ирина Чижипенко играла в популярном сериале «Интерны», а также в серии кинокартин «Елки». Она является заслуженной артисткой Чечено-Ингушской АССР. Родилась 21 августа 1937 года, а в 1962 году окончила ВТУ им. Б. В. Щукина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Александра Панкратова-Черного случился сердечный приступ. Уточняется, что плохо известному режиссеру стало только 5 февраля, но известно об этом стало только сегодня.

Около восьми часов вечера у Панкратова-Черного была диагностирована пароксизмальная форма фибрилляций предсердия.