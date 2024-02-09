«Я в больнице»: актрису Чипиженко срочно госпитализировали

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 18 0

Актриса Ирина Чипиженко госпитализирована с воспалением легких

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

У нее поражены легкие на 40%.

Актриса Ирина Чипиженко госпитализирована в Москве с воспалением легких. Об этом она сама рассказала 5-tv.ru в по телефону.

По ее словам, легкие поражены на 40%. Ее экстренно увезли лечиться в больницу. Прогнозы у врачей благоприятные.

Ирина Чижипенко играла в популярном сериале «Интерны», а также в серии кинокартин «Елки». Она является заслуженной артисткой Чечено-Ингушской АССР. Родилась 21 августа 1937 года, а в 1962 году окончила ВТУ им. Б. В. Щукина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Александра Панкратова-Черного случился сердечный приступ. Уточняется, что плохо известному режиссеру стало только 5 февраля, но известно об этом стало только сегодня.

Около восьми часов вечера у Панкратова-Черного была диагностирована пароксизмальная форма фибрилляций предсердия.

-12° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
91.26
0.11 98.35
0.26
Поворотный момент: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля

Последние новости

14:04
Путин обсудил с членами Совбеза минимизацию последствий паводков и пожаров
13:57
Его хотели услышать: первое интервью Владимира Путина западному СМИ после начала СВО
13:51
«Мы переусердствовали»: Маск поддержал мнение Путина про американский доллар
13:47
Ракету-носитель со спутником Минобороны запустили с космодрома Плесецк
13:42
«Не просто офицер»: выявлены позорные подробности о родственнике главы МИД ФРГ Бербок
13:37
«Я в больнице»: актрису Чипиженко срочно госпитализировали

Сейчас читают

Центробанк: Чаще всего жертвами кибермошенников становятся женщины 25–44 лет
Острые зубы и лекарства: врач назвал пять причин появления рака во рту
Доброе слово: что помогло Сафронову не потерять веру в выздоровление от рака
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса