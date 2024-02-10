🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 10 февраля, ленивое утро не даст нам возможности взяться за что-то важное и серьезное. Захочется закутаться в одеяло и пролежать так до обеда. Если есть такая возможность — отлично, если нет — придется бороться с желанием всеми силами. Плюс сегодняшнего дня — звезды приготовили сюрприз для каждого.

♈ Овны

Самое время вернуться к тем планам, которые вы когда-то отложили — сегодня вы сможете перезагрузить их и очень быстро придете к успеху. А вот новое в этот день пойдет туго, лучше не тратить на это свои силы.

Звезды предупреждают, что сейчас не стоит перенапрягаться — это может серьезно ударить по иммунитету или напомнить вам о хронических болезнях.

Космический совет: смотрите на вещи реально и не стройте иллюзий. Сегодня вряд ли удастся быстро справиться со сложностями.

♉ Тельцы

Не стоит браться за что-то масштабное и серьезное, в этот день лучше заниматься мелкими делами, которые не требуют от вас много сил и внимания. А вот общаться — полезно: вы можете очаровать очень важных и нужных людей.

Так что включите на полную свое обаяние и не скупитесь на комплименты. Также звезды уверяют, сегодня вы встретите настоящую любовь, главное — не пройти мимо.

Космический совет: вероятны небольшие финансовые потери. Не тратьте деньги напрасно, старайтесь экономить.



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♊ Близнецы

Сил и решительности столько, что можно перевернуть этот мир. Старайтесь налаживать связи и наводить порядок в делах — совсем скоро это может продвинуть вас по карьерной лестнице.

А вот для общения лучше выбрать вечер — ваша харизма околдует всех собеседников, и вы сможете переманить на свою сторону даже конкурентов. Воспользуйтесь этой возможностью.

Космический совет: поддержка близких будет особенно важна. Благодаря ей вы примете верное решение.

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♋ Раки

Сегодня у вас будет получаться все, за что вы не примитесь. Не теряйте эту возможность. А вот общаться лучше по минимуму — можно поругаться с собеседником или разболтать чью-то тайну.

Также полезно вновь приняться исполнять свои старые планы или мечты. Только осторожнее выбирайте себе помощников, чтобы вашу идею не украли.

Космический совет: подходящий день для тесного общения с любимым человеком. Сходите вместе на свидание.

♌ Львы

Решительность сегодня откроет для вас любые двери и поможет дотянуться до своей цели. Тем более сейчас у вас больше возможностей, чтобы исполнить одну, а может быть и несколько мечтаний.

Также полезно в этот день брать на себя больше ответственности на работе — это обернется для вас повышением. Вечером лучше заняться хобби или тем, что приносит позитивные эмоции — сможете перезагрузиться.

Космический совет: сегодня все дела будут даваться с легкостью. Вы добьетесь успеха везде.

♍ Девы

Сегодня вы понимаете собеседников без слов, поэтому переговоры даются вам очень хорошо. Также вы можете искусно манипулировать оппонентами, поэтому даже соперники могут перейти на вашу сторону.

Пользуйтесь этой возможностью. Решительность поможет пробить даже стены — гните свою линию, не бойтесь просить и настаивать, и вы добьетесь многого.

Космический совет: хороший день для начинаний. Не забывайте только учиться на чужих ошибках.

♎ Весы

Молчите чаще — сегодня велик риск разболтать свою или чужую тайну, или поругаться с собеседником. Лучше заниматься делами, в которых вам не нужна чужая помощь, чтобы лишний раз не просить советов или комментариев.

А вот во второй половине дня стоит собраться с силами и поговорить с начальством — можете договориться о новом проекте или прибавке к зарплате.

Космический совет: сегодня проще действовать самостоятельно. Вероятны хорошие новости издалека, а также выгодны предложения.

♏ Скорпионы

Масштабные проекты сейчас вам не по зубам, поэтому держитесь от них подальше. Лучше браться за легкие и незначительные дела, в которых вы разбираетесь на ура.

Также это неподходящий день, чтобы высказывать кому-то что-то — если сегодня вы с кем-то поругаетесь, то потеряете эти отношения навсегда. Ближе к вечеру звезды порадуют вас неожиданной встречей.

Космический совет: вам пригодится умение ладить с людьми и находить к ним подход. Даже соперники вас поддержат.



♐ Стрельцы

Общайтесь больше. Сегодня разговоры помогут вам не только найти новых друзей, но и приблизиться к своей цели хотя бы на шаг. Поэтому знакомьтесь и не бойтесь принимать приглашения и предложения.

А вот планировать на этот день что-либо не стоит — обстоятельства будут меняться быстро. Лучше откройтесь всему новому, чтобы и возможностью воспользоваться, и сохранить хорошее настроение.

Космический совет: смело ждите денежных поступлений, возможно, что даже неожиданных. Есть шанс заключить удачную сделку.

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♑ Козероги

Деньги — острая тема сегодня. Все разговоры и мысли в этот день будут крутиться возле финансов. И это отличная возможность, чтобы понять, на чем можно сэкономить и где найти подработку.

Вполне возможно, что именно сейчас вы поймете, как накопить деньги на вашу большую мечту. На работе вы настроены дать бой даже самой сложной проблеме, а звезды вам в этом с радостью помогут.

Космический совет: сделайте своему любимому человеку подарок или сюрприз. Свидание подарит позитивные эмоции.





♒ Водолеи

Сегодня вам придется выискивать в информационном потоке важные новости. Кстати, именно они повлияют на вашу карьеру. Поэтому не поленитесь докопаться до правды и проверить факты.

Открывайтесь всему новому и не стройте планы — у вас не получится их выполнить, ведь обстоятельства будут сильнее вас. Также звезды советуют меньше говорить и больше делать — так вы сэкономите время и силы.

Космический совет: день подходит для важных переговоров или встреч с близкими людьми.

♊ Рыбы

Чаще отдыхайте и больше общайтесь с позитивными людьми — это снимет стресс. Много мыслей и разговоров в этот день будут крутиться возле денег — подумайте, на чем вы можете сэкономить, а на чем — заработать. Ответы на эти вопросы придут быстро.

Космический совет: прислушайтесь к своей интуиции, она поможет справиться с любыми делами.

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