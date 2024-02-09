Облила ацетоном и чиркнула зажигалкой: москвичка подожгла мужа во время ссоры

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 22 0

Москвичка во время ссоры облила мужа ацетоном и подожгла

Облила ацетоном и чиркнула зажигалкой: москвичка подожгла мужа во время ссоры

Фото: www.globallookpress.com / Jens Schmitz

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Бытовой конфликт между возлюбленными приобрел неожиданный поворот.

Разъяренная жительница Москвы во время ссоры набросилась на мужа, облила его ацетоном и подожгла. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина был госпитализирован с ожогами 50% тела.

Инцидент произошел рано утром 9 февраля 2024 года. Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, бытовой скандал между супругами в какой-то момент перерос в потасовку.

«Молодая пара, обоим лет по 35. Что конкретно случилось, непонятно. Но женщина облила мужа ацетоном и чиркнула зажигалкой. Парень загорелся», — рассказывает источник 5-tv.ru.

Приехавшие на место медики «скорой» госпитализировали пострадавшего в институт Склифосовского. У мужчины ожоги 50% тела. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в жилом доме на севере Москвы произошел крупный пожар. Есть пострадавшие. Что случилось?

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