В положении: какие пособия положены беременным и как их получить

Как государство помогает будущим и новоиспеченным мамам?

В России всем женщинам «в положении» положены выплаты от государства. Среди них: пособие при постановке на учет в женскую консультацию и пособие по беременности и родам. От чего зависит размер выплат и какие условия необходимо выполнить, чтобы получить их, рассказывает URA.RU.

Беременные россиянки вообще могут рассчитывать на разную помощь от государства. Это не только выплаты, но и рецепты на бесплатные лекарства. Тем не менее, чтобы получить пособие при постановке на учет в женскую консультацию, нужно быть женщиной из семьи с невысоким доходом. Или получить его можно, если встать на учет на сроке до 12 недель. Выплачиваться оно будет до месяца родов или же прерывания беременности. Выплаты могут приостановить в случае, если были пропущены походу к лечащему врачу на определенных сроках.

Сумма, которая будет выплачиваться женщине, составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума для работающих граждан и зависит от региона проживания. А заявление можно подать в установленные сроки через портал «Госуслуги», МФЦ или Социальный фонд.

Пособие по беременности и родам могу получать только официально трудоустроенные представительницы прекрасного пола. В народе это еще называется «декрет». Государство таким образом компенсирует женщинам деньги, которые они могли бы заработать в последние месяцы до родов и первые после появления малыша.

Продолжительность декрета — 140 дней, но, согласно закону, женщина может находиться в отпуске до то того момента, пока ребенку не исполнится три года. Только в таком случае выплаты будут уже другими.

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