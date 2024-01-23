Миф или реальность: можно ли узнать пол ребенка по форме живота

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 38 0

Гинеколог Исаева: по форме живота женщины нельзя узнать пол ребенка

Миф или реальность: можно ли узнать пол ребенка по форме живота

Фото: www.globallookpress.com / Val Thoermer

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Нужно четко разграничивать безобидные и вредные убеждения.

Существует множество мифов про беременность, роды и материнство. Люди часто верят в них и забывают о разумности.

Нужно четко разграничивать безобидные и вредоносные убеждения. Самые популярные из них прокомментировала акушер-гинеколог Эльвира Исаева в беседе с изданием «Страсти».

Определение пола ребенка по форме живота

Когда будущие родители узнают о скором пополнении, в голове у них возникает очевидный вопрос: мальчик или девочка? На маленьком сроке невозможно узнать точно, кто это, но уж очень хочется.

Исаева рассказала о популярном мифе определения пола будущего ребенка по форме живота. Считается, что если живот острый и торчит вперед, то родится мальчик.

Если же форма округлая и похожа на шар, то будет девочка. Но форма живота — это всего лишь индивидуальная особенность каждой женщины.

У беременной форма может зависеть от разных факторов, например, от размера матки и плода, количества околоплодных вод. Важное значение имеет и размер таза будущей матери: если он узкий, то живот будет острым, а если таз широкий, то — округлым.

«Важно и состояние мягких тканей женщины, которые находятся в этой области: жировой ткани, прямых мышц живота и кожи. Форма живота будет в том числе зависеть и от их качественных характеристик: растяжимость, эластичность мышечного тонуса», — объясняет Исаева.

Шитье и вязание

Этот миф связан с убеждением, что беременным женщинам нельзя вышивать или вязать. Будто эти занятия приведут к обвитию пуповиной шеи будущего ребенка.

На самом деле это никак не связанные между собой вещи. Повлиять негативно может именно долгое сидение в одной позе.

Так как сидячее положение затрудняет кровообращение и может спровоцировать варикоз и отеки. Небольшие прогулки и легкая гимнастика будут очень уместны.

«Ручная работа благоприятно сказывается на психологическом состоянии беременной: она успокаивает, создает хорошее настроение и в целом позитивно сказывается на общем состоянии организма», — уверяет гинеколог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о врачах, которые нашли в утробе пожилой женщины мертвого младенца.

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