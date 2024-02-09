«Задружились с китайскими зрителями»: застрявшие в Шанхае артисты МСХТ прилетели в Москву

Несмотря на возникшие сложности, гастроли коллектива прошли весьма успешно.

Артисты Московского современного художественного театра (МСХТ) вернулись в Москву из Шанхая, где застряли на три дня. Главный режиссер культурного учреждения Руслан Банковский рассказал корреспонденту 5-tv.ru, как прошли гастроли труппы.

«Успешно прошли наши гастроли со спектаклем „Анна Каренина“. Мы больше чем в 20 городах Китая дали 25 спектаклей, фактически пробыли в стране 56 дней. Задружились с китайскими зрителями, в целом все хорошо», — рассказал Банковский.

Режиссер отметил, что среди зрителей спектаклей были в том числе сотрудники российского и белорусского посольств и генконсульства РФ в Шанхае.

По словам Банковского, проблемы с выездом у артистов МСХТ появились из-за китайской стороны. При этом генконсульство РФ в Шанхае и миграционная служба Китая разрешили возникшие сложности оперативно. Документы были подготовлены всего за два дня, что обычно сделать в Китае практически невозможно.

Итогом поездки стало то, что театр подписал с Китаем договор о сотрудничестве на два года.

Артисты МСХТ не смогли вылететь в Москву 6 февраля. Как тогда рассказал Банковский, произошедшее стало недоработкой китайской стороны, поскольку она недополучила документы, касающиеся гастролей коллектива.

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