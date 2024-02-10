Залужный заявил, что на данный момент не занимает никаких должностей

Это его первое заявление после отстранения от должности главкома ВСУ.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал в своем Telegram-канале, что на данный момент не занимает никаких должностей. Это его первое официальное заявление после увольнения.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского. До этого он командовал сухопутными войсками Украины. А Залужному же он решил хоть немного утешить, присвоив ему звание героя Украины.

«Для меня большая честь получить звание героя Украины. Честь и ответственность. Которые я чувствую перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимаю должностей», — заявил после всех этих событий Залужный.

Стоит отметить, что кадровые перестановки не особо пришлись по душе украинцам. В центре Киева уже успел пройти митинг — около 70 недовольных граждан вышли на улицу с требованием вернуть Залужного.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Залужного сняли с поста главкома ВСУ.