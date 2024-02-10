Поможет зубная паста: как избавить кухонное полотенце от неприятного запаха

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 7 0

Зубная паста избавит кухонные полотенца от неприятного запаха

Поможет зубная паста: как избавить кухонное полотенце от неприятного запаха

Фото: www.globallookpress.com / Eric Hernandez

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Этим лайфхаком пользуются все опытные домохозяйки.

Кухонное полотенце — незаменимая вещь в зоне приготовления пищи. Однако в ходе этого процесса оно может впитать в себя запахи от еды. И не всегда приятные. Опытные домохозяйки давно пользуются лайфхаком, который вновь придаст тряпкам свежесть. Для этого потребуется специальный раствор, который можно приготовить самостоятельно без больших затрат, пишет издание utro.ru.

Для приготовления эффективного раствора понадобится развести две столовые ложки зубной пасты большим количеством горячей воды. Готово! Далее нужно замочить в получившемся растворе грязные полотенца как минимум на один час. После тряпки следует отжать и отправить в стиральную машинку.

Когда полотенца высохнут, то будут вновь радовать домохозяек чистотой и свежестью — никакого кухонного запаха.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как с помощью одного простого и дешевого способа заставить плиту сиять от чистоты.

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