«Я искренне тебя люблю»: мужчина жестоко зарезал любовницу в Тобольске

По предварительным данным, преступник и убитая сильно поссорились на почве ревности.

В Тобольске в четверг мужчина жестоко зарезал руководителя юридической фирмы прямо в офисе организации — свидетелями произошедшего стали коллеги погибшей. Подробностями страшной трагедии с KP.RU поделились друзья убитой.

По словам очевидцев, нападение произошло около пяти часов вечера, причем в офисе еще находились сотрудники. Некоторые работники услышали крики Натальи (имя изменено — Прим. ред.), поспешили на помощь и вызвали полицию, однако оказалось слишком поздно.

Как выяснилось, преступник и убитая были любовниками — ссора между ними могла произойти на почве ревности. Мужчина продолжал общаться со своей бывшей девушкой, которая от него беременна, и уу них уже есть один общий ребенок. По предварительным данным, Наталья заподозрила избранника в измене и позвала его на разговор в офис, но он заявился к ней с ножом.

Любовник убитой работал тату-мастером. По словам знакомых, она всегда выбирала довольно специфических партнеров. Мужчина выглядел одержимым своей девушкой — за последнюю неделю до трагедии он почти каждый день публиковал фотографии с любимой в разной интерпретации.

«Первый муж у нее проявлял признаки тирании. Она сама рассказывала об этом, но продолжала жить с ним. Наталья жаловалась, что ей тяжело с супругом, но все же сохраняла семью. Такого же тирана она выбрала и во второй раз. При этом если первый муж Наташи увлекался байками и слушал рок, а со вторым я даже не знаю, что у них могло быть общего», — рассказал знакомый погибшей.

За день до убийства преступник опубликовал странный пост с таинственной надписью.

«Я искренне тебя люблю, что бы ни произошло дальше, я не перестану тебя любить, знай об этом», — написал он.

Женщина умерла прямо на месте от удара ножом в сердце. Полицейские сразу приступили к поиску преступника, однако он успел скрыться и позже свел счеты с жизнью. У убитой остались двое детей и мать-инвалид.

Известно, что мужчина ранее был судим. Также он был младше Натальи.

Коллеги женщины отмечают, что она ответственно относилась к своей работе, имела большие планы на будущее и была очень хорошим человеком и любящей матерью.

«Я в невероятном шоке пребываю что все так произошло. До сих пор не верится», — поделилась сотрудница фирмы.

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