На металлургическом заводе в Петербурге обнаружили мощное взрывное устройство

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 35 0

«112»: взрывное устройство нашли на территории завода в Санкт-Петербурге

На металлургическом заводе в Петербурге обнаружили мощное взрывное устройство

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Возможный теракт вовремя предотвратили благодаря бдительности работников и своевременной реакции силовиков.

На территории Всеволожского алюминиевого завода в Санкт-Петербурге обнаружили мощное взрывное устройство. Как сообщает Telegram-канал «112», работники обнаружили самодельную бомбу возле одного из складов предприятия.

На опасную находку заводчане наткнулись 10 февраля 2024 года. Сообщается, что устройство, представляющее собой корпус с проводами и ручным детонатором, было упаковано в целлофан и погружено в снег. Вес взрывчатки составил примерно полтора килограмма.

На место прибыли правоохранители, опасную территорию оцепили, устройство обезвредили. Известно, что на корпусе обнаружены отпечатки пальцев, с ними работают специалисты. По факту проводится соответствующая проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пожар повышенного ранга сложности произошел в здании исправительной колонии в Пермском крае.

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