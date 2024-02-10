Обнаружены тела всех членов экипажа рухнувшего в Карелии Ми-8

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 28 0

Уже проведен допрос родственников погибших.

Фото, видео: Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России / zmsutskr; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Обнаружены тела всех трех членов экипажа вертолета Ми-8 МЧС, который рухнул на дно Онежского озера в Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе западного МСУТ СК России.

«Назначены судебные медицинские экспертизы, летно-технические экспертизы, проведен допрос родственников погибших, которые признаны потерпевшими», — говорится в сообщении.

Помимо этого, продолжается расследование уголовного дела по статье УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Вертолет, на борту которого находились три человека, перестал выходить на связь в ходе тренировочного полета над Онежским озером вечером 4 февраля. В МЧС сообщали, что воздушным судном управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.

Позднее выяснилось, что Ми-8 упал в Онежское озеро. Полынья была обнаружена в 11 километрах от берега.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились эксклюзивные кадры с места крушения Ми-8 в Карелии.

-15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:43
Мишустин назвал приоритетом расширение сотрудничества с дружественными странами
20:29
«Это свинство»: Кушанашвили разнес Тутберидзе после ее заявлений про Валиеву
20:28
Обнаружены тела всех членов экипажа рухнувшего в Карелии Ми-8
20:22
«Не терял надежды»: умер болевший раком футболист «Амкала» Куриленко
20:14
Два реактора АЭС во Франции остановили из-за пожара
20:09
«Из-за Финляндии и Швеции в НАТО»: Норвегию призвали готовиться к войне с Россией

Сейчас читают

Счета Филиппа Киркорова заблокировали в трех банках
Владимир Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником
«Я их выращу»: Владимир Стержаков мечтает воспитывать внуков
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса