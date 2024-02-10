«По воле судьбы»: жена хирурга Хайдарова объявила о важном событии в жизни

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 105 0

Жена Тимура Хайдарова сообщила о беременности

«По воле судьбы»: жена хирурга Хайдарова объявила о важном событии в жизни

Фото: Instagram* / silvashi_officiel

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Подписчики не смогли пройти мимо таких новостей.

Жена звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши ждет третьего ребенка. Она призналась в личном блоге, что это стало неожиданным событием для семьи.

«По воле судьбы и Бога совсем скоро мы станем многодетными родителями… в ожидании третьего ребенка! А теперь давайте гадать, кто же станет нашим новым членом семьи?» — написала супруга врача.

Мимо такой радостной новости не смогли пройти фанаты. Они оставили свои теплые слова в комментариях под постом.

«Какая прелесть! Поздравляю вас! Будьте самыми счастливыми»;

«На одного красивого и сладкого ребенка больше»;

«Поздравляем! Пусть родится здоровеньким малыш! Мамочке здоровья и легкой беременности. Вам надо рожать много. У вас красивые детки получаются», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что в клинику Тимура Хайдарова нагрянет проверка.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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