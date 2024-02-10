В Нидерландах призвали снять все ограничения на поставки оружия Украине

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 36 0

Минобороны Нидерландов призвало снять все ограничения на поставки оружия Украине

В Нидерландах призвали снять все ограничения на поставки оружия Украине

Фото: Global Look Press / Senior Airman Stephani Barge

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И заодно объяснили, почему страна перестала поставлять на территорию Незалежной собственные запасы.

Военная поддержка в адрес Украины от стран Запада не должна иметь ограничений. Об этом заявила исполняющая обязанности главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в эфире радиопрограммы Met het Oog op Morgen.

«Когда речь заходит о вооружении, обычном вооружении, подготовке и запчастях, то здесь, на мой взгляд, не должно быть границ», — сказала руководитель ведомства.

Она считает, что на Украину следует поставлять вооружение, подготавливать боевиков ВСУ и поставлять в страну запасные части для военной техники. Оллонгрен подчеркнула, что важно «продолжать поддерживать Украину».

Нидерланды, объяснила она, сперва поставляли на Украину свои запасы. А затем страна объединилась с другими государствами коллективного Запада, чтобы сэкономить ресурсы.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский не смог выпросить у конгрессменов США ракеты ATACMS.

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