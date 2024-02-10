«Нет решения»: Зеленский не смог выпросить у конгрессменов США ракеты ATACMS
Зеленский не договорился с конгрессменами США о поставке ВСУ дальнобойных ATACMS
Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские боевики уже не первый месяц ощущают острую нехватку вооружения и техники. Запад, видимо, помогать не спешит.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей конгресса США, в ходе которой обсудил поставки ВСУ вооружения. Однако выклянчить его не получилось. По словам украинского лидера, решение так и не было принято.
«Обсудили, прежде всего, три вопроса: необходимость поддержки в этом году и нового американского пакета, который сейчас все еще на обсуждении. Критический вопрос… Также ПВО — конкретно Patriot. И третий ключевой вопрос — подчеркнул важность дальнобойности нашего оружия, в частности ATACMS на 300 километров, относительно которых пока нет, к сожалению, решения», — сказал с грустью Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Глава киевского режима добавил, что рассказал американской делегации о положении ВСУ на фронте. Он «акцентировал» внимание на необходимости Запада продолжать оказывать военную поддержку Украине.
Украинские боевики уже не первый месяц ощущают острую нехватку вооружения и техники. Кроме того, запасы живой силы сильно истощились после провала летнего контрнаступления. Теперь ВСУ приходится вести оборонительную борьбу. В это время поддержка киевского режима со стороны США и Европы существенно сократилась. В Вашингтоне до сих пор не могут согласовать выделение средств Незалежной.
Ранее, писал 5-tv.ru, в США заявили, что ВСУ «отдали инициативу» ВС РФ на поле боя.
- 9 февр
- «Зеленского — вон»: в Киеве начались протесты из-за отставки Залужного
- 9 февр
- Трек музыканта ST «Дай ему сил» вошел в ТОП-20 самых популярных песен
- 9 февр
- Исполнитель ST рассказал о создании трека «Дай ему сил»
- 9 февр
- Бойца СВО обокрали на 400 тысяч рублей, пока он лежал в госпитале после ампутации
- 9 февр
- ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА, станцию РЭБ и склады с боеприпасами ВСУ
- 9 февр
- Его хотели услышать: первое интервью Владимира Путина западному СМИ после начала СВО
- 9 февр
- «Решающий этап»: в Британии предостерегли Зеленского от новых ошибок
- 9 февр
- Освобожденные из плена российские военные пройдут лечение в Москве
- 9 февр
- Телеведущий Борис Корчевников отправился в зону СВО
- 9 февр
- В Кремле отреагировали на смену руководства ВСУ
Читайте также
92%
-0.37 97.94
-0.41
Нашли ошибку?