«Начинают замечать»: в Италии вынесли Зеленскому приговор после анализа приказов для ВСУ

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 17 0

Генерал Ди Грация: боевики ВСУ видят отличия в приказах военных и Зеленского

«Начинают замечать»: в Италии вынесли Зеленскому приговор после анализа приказов для ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Когда между властями Незалежной начались большие разногласия?

Боевики ВСУ начали замечать расхождения в решениях президента Украины Владимира Зеленского и военного руководства. Об этом заявил экс-заместитель командующего итальянским контингентом в Боснии генерал-лейтенант в отставке Бьяджо Ди Грация.

«В украинской армии все больше начинают замечать, что некоторые приказы президента сильно отличаются от приказов военных», — цитирует эксперта газета Il Fatto Quotidiano.

Разногласия, говорит он, начались еще летом 2023 года после сражений за Артемовск. Однако в рядах ВСУ только сейчас начали осозновать всю глубину этих противоречий, добавил Ди Грация.

Большинство украинцев, считает генерал-лейтенант, сомневаются в возможности Зеленского принести мир. Они возлагали большую веру по этому вопросу на Валерия Залужного, который был отправлен в отставку с поста главкома ВСУ. 

Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе отставку Залужного назвали несвоевременным решением.

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