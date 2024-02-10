«Украине в меньшинстве»: на Западе назвали отставку Залужного несвоевременным решением

Зеленский давно намеревался избавиться от своего политического оппонента, но сделал это только на днях… и все равно выбрал неудачное время. И это — мнение зарубежных «партнеров» Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал неподходящее время для увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает Bloomberg в материале под заголовком «борьба Зеленского с генералом обнажает раскол на Украине».

Авторы материала указывают на то, что Зеленский расправился с политическим оппонентом, коим в некотором смысле являлся для него Залужный, в том числе и по причине разного видения конфликта. Например, главе киевского режима не нравились слова главкома о патовой ситуации на фронте.

«Его публичный конфликт с главнокомандующим Валерием Залужным произошел в самый неподходящий момент. Отсутствие его у руля значительно усложнит ситуацию для Украины. Украина оказалась в меньшинстве на поле боя против России, в то время как США, их финансовый спасательный круг, воздерживаются от помощи», — говорят в публикации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ждет Залужного после увольнения.