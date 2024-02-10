Один человек погиб при пожаре в центре Петербурга

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 73 0

Пострадавшие же находятся в состоянии средней степени тяжести.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате пожара в квартире на Лиговском проспекте в центре Петербурга. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. По данным регионального ГУ МЧС России, огонь вспыхнул в квартире на площади 30 квадратных метров.

Локализовать возгорание удалось в 20:50, после чего было обнаружено тело погибшего человека. К ликвидации пожара привлекалось 7 единиц техники и 35 человек личного состава МЧС.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожар в жилом доме на севере Москвы полностью ликвидирован. Он начался на крыше, в результате кровля здания полностью обрушилась.

Площадь возгорания достигла четырех тысяч квадратных метров. Спасателям пришлось эвакуировать более 400 человек, а также перекрыть улицу.

 

-15° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:31
Крупный пожар вспыхнул в гостиничном комплексе в Тольятти
23:18
«Прямое оскорбление»: в США обрушились на проект о помощи Украине
23:04
Немецкая принцесса снялась без одежды для Playboy
22:41
Один человек погиб при пожаре в центре Петербурга
22:28
Брэд Питт впервые за долгое время появился на публике вместе с Инес де Рамон
22:14
Очевидцы сообщили о взрыве в офисном здании в Элисте

Сейчас читают

Счета Филиппа Киркорова заблокировали в трех банках
Владимир Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником
«Я их выращу»: Владимир Стержаков мечтает воспитывать внуков
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса