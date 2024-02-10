Один человек погиб при пожаре в центре Петербурга

Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате пожара в квартире на Лиговском проспекте в центре Петербурга. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. По данным регионального ГУ МЧС России, огонь вспыхнул в квартире на площади 30 квадратных метров.

Локализовать возгорание удалось в 20:50, после чего было обнаружено тело погибшего человека. К ликвидации пожара привлекалось 7 единиц техники и 35 человек личного состава МЧС.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожар в жилом доме на севере Москвы полностью ликвидирован. Он начался на крыше, в результате кровля здания полностью обрушилась.

Площадь возгорания достигла четырех тысяч квадратных метров. Спасателям пришлось эвакуировать более 400 человек, а также перекрыть улицу.