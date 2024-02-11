Всего один напиток: ученые описали быстрый и безопасный метод похудения

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 15 0

BMJ Medicine: открыт новый метод похудения с помощью кофейной диеты

Всего один напиток: ученые описали быстрый и безопасный метод похудения

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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В исследовании, подтверждающем эффективность способа, приняли участие десять тысяч человек.

Низкокалорийные напитки с кофеином помогают сбрасывать вес. Об этом пишет научный журнал BMJ Medicine.

Эксперты проанализировали медицинские данные десяти тысяч человек и выяснили, что кофеин помогает снизить индекс массы тела, сжигая жир. Кроме того, этот компонент в напитках может снизить риск развития диабета второго типа.

В исследовании сказано, что кофейная диета, рекомендованная для желающих сбросить вес, не должна привести к проблемам с сердцем. В ходе работы ученые не обнаружили связи между употреблением кофеина и возникновением сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом, хоть результаты изысканий и позитивные, его авторы предупреждают: если пить кофе слишком много и долго, это может быть опасно для здоровья. Потому что долгосрочные последствия такого аметод похудения подробно не изучались.

Специалисты просят не переходить на американо утром, днем и вечером, чтобы сократить объемы в талии. Не стоит рассматривать эту диету как единственный метод в борьбе с лишним весом. Кроме того, все решения, касающиеся здоровья, в том числе диет, стоит принимать после консультации с лечащим врачом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о безопасных способах борьбы с ожирением.

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