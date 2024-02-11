Магия, танец дракона и не только: что ждет москвичей на фестивале «Китайский Новый год»

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 32 0

В Москве пройдет шоу «Танец льва и дракона» в честь Китайского Нового года

Магия, танец дракона и не только: что ждет москвичей на фестивале «Китайский Новый год»

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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На 11 февраля запланирована яркая программа с предсказаниями, подарками, танцами и музыкой.

В Москве продолжают отмечать Китайский Новый год, у горожан на фестивале есть возможность познакомиться с традициями соседского народа, увидеть яркие шоу и даже получить предсказание от магов. Какая программа подготовлена на воскресенье, 11 февраля, рассказывается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

В дни празднования Китайского Нового года российская столица украшена в стиле КНР. Ночью особенно красиво переливаются красные огни. Центр города также украсили большими надувными драконами и китайскими фонарями.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Но это ночью, а на сегодняшний день запланирована отдельная программа. Праздник начнется в 13:00 на Тверской площади и Камергарском переулке. Москвичей встретят маги в китайских нарядах. Они не только погадают гостям, но также вручат каждому индивидуальный амулет на счастье.

В 15:00 и 16:00 на Камергерском переулке начнется шоу «Танец льва и дракона». Зрители погрузятся в атмосферу страны с помощью китайской народной музыки и танцев. В то же время на Тверской площади пройдет «Китайский праздник весны». Это шоу расскажет о таинственном прошлом Востоке.

Китайский Новый год начали в Москве отмечать в ночь на 10 февраля. Фестиваль продлится до 18-го числа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал и показывал, как москвичи отмечают Китайский Новый год.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 февраля, для всех знаков зодиака

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