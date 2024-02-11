«Двуногий немецкий друг»: в ФРГ узнали о нелестном отношении к Шольцу в США

У президента Штатов уже есть две овчарки.

Американские власти не лучшим образом отзываются о канцлере Германии Олафе Шольце, называя его собакой президента США Джо Байдена. Об этом пишет Welt.

«Если поспрашивать в Госдепартаменте, то можно узнать, что у Байдена есть даже двуногий немецкий друг», — указывается в публикации.

При этом издание напоминает о двух немецких овчарках, которые и так есть у Байдена. Также отмечается, что оба политика показывают себя в ораторстве плохо, а еще они имеют низкие рейтинги.

На днях Шольц прибыл в США, чтобы договориться о помощи предоставлении Украине помощи. На Западе в тот момент заявлялось, что канцлер не сможет добиться желаемого и в результате Германия останется единственным спонсором Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Олафу Шольцу предложили встретиться в президентом России Владимиром Путиными. Целью контактов должно стать обсуждение переговорных процессов по ситуации на Украине.