Обломки беспилотника обнаружили в Молдавии на границе с Украиной
Правоохранители оперативно ограничили доступ к этому району.
Фото: Пресс-служба пограничной полиции Республики Молдова / Poliția de Frontieră a Republicii Moldova / border.gov.md
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Обломки БПЛА были найдены в районе украинско-молдавской границы. Об этом сообщили в пресс-службе пограничной полиции Молдавии.
Находка была сделана недалеко от населенного пункта Етулия района Вулканешты. Информация об инциденте была передана в компетентные органы.
Правоохранители оперативно ограничили доступ к району крушения останков дрона. По данным ведомства, беспилотник «мог быть сбит украинской системой ПВО».
Премьер Молдавии Дорин Речан написал в соцсети X, что проводится расследование. Для местных жителей нет каких-либо рисков в связи с инцидентом, заверил он.
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