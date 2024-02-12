Обломки беспилотника обнаружили в Молдавии на границе с Украиной

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 25 0

Правоохранители оперативно ограничили доступ к этому району.

Обломки беспилотника обнаружили в Молдавии на границе с Украиной

Фото: Пресс-служба пограничной полиции Республики Молдова / Poliția de Frontieră a Republicii Moldova / border.gov.md

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Обломки БПЛА были найдены в районе украинско-молдавской границы. Об этом сообщили в пресс-службе пограничной полиции Молдавии.

Находка была сделана недалеко от населенного пункта Етулия района Вулканешты. Информация об инциденте была передана в компетентные органы.

Правоохранители оперативно ограничили доступ к району крушения останков дрона. По данным ведомства, беспилотник «мог быть сбит украинской системой ПВО».

Премьер Молдавии Дорин Речан написал в соцсети X, что проводится расследование. Для местных жителей нет каких-либо рисков в связи с инцидентом, заверил он.

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