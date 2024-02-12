Обломки беспилотника обнаружили в Молдавии на границе с Украиной

Обломки БПЛА были найдены в районе украинско-молдавской границы. Об этом сообщили в пресс-службе пограничной полиции Молдавии.

Находка была сделана недалеко от населенного пункта Етулия района Вулканешты. Информация об инциденте была передана в компетентные органы.

Правоохранители оперативно ограничили доступ к району крушения останков дрона. По данным ведомства, беспилотник «мог быть сбит украинской системой ПВО».

Премьер Молдавии Дорин Речан написал в соцсети X, что проводится расследование. Для местных жителей нет каких-либо рисков в связи с инцидентом, заверил он.