Карты на стоп: в России зафиксирован всплеск фишинговых сайтов
В России зафиксирован всплеск фишинговых сайтов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Oliver Berg; 5-tv.ru
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Пользователи, переходя на эти ресурсы, рискуют лишиться всех денег на банковских счетах.
Российский интернет заполнили поддельные онлайн-магазины. Как выяснили «Известия», мошенники, создающие фишинговые сайты, особенно активизировались в январе — появилось более пяти тысяч поддельных страниц банков, онлайн-игр и мессенджеров.
Также злоумышленники имитируют сайты популярных отелей, систем бронирования, авиакомпаний и агрегаторов по подбору билетов. А пользователи, переходя на эти ресурсы, рискуют лишиться всех денег на банковских счетах.
Ранее 5-tv.ru писал, что больше половины женщин в возрасте от 25 до 44 лет стали жертвами мошенников в сети в 2023 году. Эксперты пришли к такому выводу на основе портрета жертвы.
Он был собран по результатам опроса 395 тысяч человек. В 2022-м перевес в сторону мужчин был достаточно незначительным, однако в прошлом году доля пострадавших женщин оказалась выше.
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