Цифровой обман: почему женщины чаще становятся жертвами мошенников в Сети

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 21 0

Центробанк: в 2023 жертвами кибермошенников чаще становились женщины 25-44 лет

Цифровой обман: почему женщины чаще становятся жертвами мошенников в Сети

Фото: www.globallookpress.com / panorama-images via www.imago-im

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На какие уловки ведутся представительницы прекрасного пола?

Больше половины женщин в возрасте от 25 до 44 лет стали жертвами мошенников в Сети в 2023 году. Об этом сообщили аналитики Центрального банка РФ, пишет «БИЗНЕС Online».

Эксперты пришли к такому выводу на основе портрета жертвы, который был собран по результатам опроса 395 тысяч человек. В 2022-м перевес в сторону мужчин был достаточно незначительным, однако в прошлом году доля пострадавших женщин оказалась выше.

Чаще всего под прицел преступников попадала жительница 25-44 лет со среднем уровнем дохода и образования. От кибермошенников пострадал каждый десятый участник опроса, причем сумма причиненного ущерба составила не выше 20 тысяч рублей.

По данным издания, самой частой ошибкой россиян стало доверие к обманщиками — они самостоятельно сообщали данные своей карты, а также приходящие коды из СМС- сообщений. Кроме того, жители переводили деньги преступникам, поддаваясь на многочисленные уловки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как эффективно защитить аккаунт в соцсетях от взлома.

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